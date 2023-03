Visite d’un jardin de type anglais en Lorraine Clos du lieu dit à la chapelle Dombasle-sur-Meurthe Catégories d’Évènement: Dombasle-sur-Meurthe

Visite d’un jardin de type anglais en Lorraine Clos du lieu dit à la chapelle, 2 juin 2023, Dombasle-sur-Meurthe. Visite d’un jardin de type anglais en Lorraine 2 – 4 juin Clos du lieu dit à la chapelle Prix d’entrée 5€ par personne. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans Animaux non admis Clos du lieu dit à la chapelle 13 Rue notre Dame de grâce 54110 Dombasle-sur-Meurthe Dombasle-sur-Meurthe 54110 Meurthe-et-Moselle Grand Est Passionnés de plantes, et après avoir visité des jardins un peu partout en France, nous avons élaboré à quatre mains notre jardin. Depuis vingt ans, nous avons progressivement créé notre univers. Composé de massifs ombrés, d’autres ensoleillés, il permet au visiteur de découvrir les différents univers au gré de sa déambulation. Il est doté d’une cinquantaine de rosiers, d’une quarantaine de pieds de pivoine herbacées, arbustives ou Itoh, d’une collection d’hostas, pavots, épimédiums, hellébores, ancolies, iris etc., ainsi que des arbres ou arbustes, comme un prunus Serrula ou acer campestris Carnival. Notre jardin est également doté d’un bassin, ainsi que d’un jardin potager de permaculture, un verger avec parterre fleuri. Quelques bancs, une gloriette avec table et chaises vous permettront de vous poser et d’apprécier la quiétude de ce lieu. Stationnement à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:30:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00 © clos du lieu dit à la chapelle

