Hauts-de-Seine Escape game, pour adulte seul ou en famille Clos des sources Bagneux, 17 septembre 2023, Bagneux. Escape game, pour adulte seul ou en famille Dimanche 17 septembre, 14h30, 15h30 Clos des sources Sur inscription préalable par téléphone Les Archives de Bagneux renferment des trésors cachés, des documents rares d’une valeur inestimable. L’archiviste de Bagneux en avait trouvé un dans les collections de la Ville mais il a disparu sans laisser de trace… Pour l’aider à le retrouver, il vous faudra résoudre des énigmes, faire des jeux, répondre à des questions, avec l’aide de son assistante.

Dimanche, l’enquête se déroulera au Clos des Sources : la future Maison du Patrimoine recèle également des mystères… Clos des sources 4 rue des Fossés 92220 Bagneux Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 42 31 62 15 http://www.bagneux92.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 17 48 12 »}] Pavillon de René Loiseau construit au XXe siècle dans un Clos du XVIIe siècle. Bus RATP : 128, 162, 188, 388, 391 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

Détails

