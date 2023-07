Atelier d’écriture créative « Toute une histoire » Clos des sources Bagneux Catégories d’Évènement: Bagneux

Hauts-de-Seine Atelier d’écriture créative « Toute une histoire » Clos des sources Bagneux, 16 septembre 2023, Bagneux. Atelier d’écriture créative « Toute une histoire » Samedi 16 septembre, 14h30 Clos des sources entrée libre Les Ateliers d’écriture À Mots croisés vous donnent rendez-vous au jardin du Clos des Sources.

Vous pourrez nous y parler d’objets qui ont marqué votre vie, votre quotidien, votre vie professionnelle. Vous pourrez vous laisser inspirer par des objets d’autrefois, en lien avec le patrimoine balnéolais, gracieusement prêtés par l’association des Amis de Bagneux. Vous pourrez suivre nos chemins d’écriture … ou préférer témoigner à notre micro !

Nous attendons vos histoires chargées d’émotions, de nostalgie, drôles ou surprenantes ! Clos des sources 4 rue des Fossés 92220 Bagneux Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 42 31 62 15 http://www.bagneux92.fr Pavillon de René Loiseau construit au XXe siècle dans un Clos du XVIIe siècle. Bus RATP : 128, 162, 188, 388, 391 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

