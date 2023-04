Exposition d’art contemporain « contre vents et marées » Clos des Herpinières Montbarrois Catégories d’Évènement: Loiret

Exposition d’art contemporain « contre vents et marées » Clos des Herpinières, 3 juin 2023, Montbarrois. Exposition d’art contemporain « contre vents et marées » 3 et 4 juin Clos des Herpinières 22 artistes proposeront des créations dans le jardin sur le thème « contre vents et marées ».

Il y aura des installations, des photographies, des peintures, des sculptures et des graffs. Clos des Herpinières 38, route de Boiscommun 45340 Montbarrois Montbarrois 45340 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 33 77 09 Ce jardin comporte une partie boisée avec plusieurs variétés d’érables, des trembles, des bouleaux, des frênes, des chênes de plusieurs espèces et des conifères. On trouve un ginkgo à l’entrée du jardin, puis un amélanchier, un catalpa, un arbre de judée et un grand saule. D’autres variétés de saules, de nombreux genêts, un paulownia, robinia viscosa pseudo acacia, et de nombreux arbustes. Il y a beaucoup d’orchidées sauvages (orphrys bouc, abeille..). Sur le plan d’eau des nymphéas, des iris, roseaux et rubanier. Accès par la D9 à la sortie de Boiscommun A19 sortie Auxy, direction Beaune-la-Rolande puis Boiscommun Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:30:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © Cléopâtre Lachaize

