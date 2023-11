Atelier reliure et réalisation de carnets Clos des fées Paluel, 3 novembre 2023, Paluel.

Paluel,Seine-Maritime

Lorna Mc Callum propose des ateliers reliure et réalisation de carnets

> 2 novembre de 14h30 à 17h30 : atelier initiation à la reliure

> 3 novembre de 14h30 à 17h30 : atelier reliure copte ou reliure à la française

> 4 novembre de 14h30 à 17h30 : atelier reliure japonaise ou reliure à la française

Gratuit, sur inscription..

2023-11-03 14:30:00 fin : 2023-11-03 17:30:00

Clos des fées chemin des falaises

Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie



Lorna Mc Callum offers bookbinding and notebook-making workshops

> November 2, 2:30 to 5:30 pm: Introduction to bookbinding workshop

> November 3, 2.30 pm to 5.30 pm: Coptic or French binding workshop

> November 4, 2.30 – 5.30 pm: Japanese or French binding workshop

Free, registration required.

Lorna Mc Callum ofrece talleres de encuadernación y creación de cuadernos

> 2 de noviembre de 14.30 a 17.30 h: Taller de iniciación a la encuadernación

> 3 de noviembre de 14.30 a 17.30 h: Taller de encuadernación copta o encuadernación francesa

> 4 de noviembre de 14.30 a 17.30 h: Taller de encuadernación japonesa o francesa

Gratuito, inscripción obligatoria.

Lorna Mc Callum bietet Workshops zum Buchbinden und zur Herstellung von Notizbüchern an

> 2. November von 14.30 bis 17.30 Uhr: Workshop Einführung in die Buchbinderei

> 3. November von 14.30 bis 17.30 Uhr: Workshop Koptische Buchbinderei oder Französische Buchbinderei

> 4. November von 14.30 bis 17.30 Uhr: Workshop Japanische Buchbinderei oder Französische Buchbinderei

Kostenlos, nach Anmeldung.

