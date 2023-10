LONGVIC FETE HALLOWEEN CLOS DES CARMELITES Longvic Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Longvic LONGVIC FETE HALLOWEEN CLOS DES CARMELITES Longvic, 31 octobre 2023, Longvic. LONGVIC FETE HALLOWEEN Mardi 31 octobre, 17h00 CLOS DES CARMELITES Entrée libre Halloween au Clos des Carmélites à Longvic (13 rue Jules Guesde).

De 17h à 18h30.

Animations, jeux, maquillage, histoires.

Gratuit.

Les enfants doivent être sous la responsabilité d’un parent. CLOS DES CARMELITES 13 rue Jules Guesde, LONGVIC Longvic 21600 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T17:00:00+01:00 – 2023-10-31T18:30:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Côte-d'Or, Longvic Autres Lieu CLOS DES CARMELITES Adresse 13 rue Jules Guesde, LONGVIC Ville Longvic Departement Côte-d'Or

