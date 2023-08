La vraie télépathie Clos des Carmélites Longvic, 29 août 2023, Longvic.

La vraie télépathie nous parle de deux adolescents singuliers.

Lucas est un ado fantasque, passionné et amoureux. Il rêve de devenir magicien et organise des séances clandestines de télépathie au CDI du collège.

Jéricho, est un adolescent tourmenté et sombre, au quotidien familial complexe, habité par d’incroyables phobies et crises de panique.

C’est Lucas qui nous raconte son histoire, leur histoire. Celle d’une amitié inattendue, une relation d’abord ambigüe, qui progresse petit à petit vers une complicité invincible, un lien télépathique.

Antonio Carmona a confié à Christian Duchange une histoire sensible. Une histoire où le sombre côtoie le lumineux, où malgré la gravité, l’humour et la tendresse ne sont jamais bien loin, et qui nous parle de ces amitiés qui nous ont parfois sauvé·es, et souvent marqué·es pour toute la vie.

TEXTE ANTONIO CARMONA, COMMANDE D’ÉCRITURE – LA MINOTERIE

MISE EN SCÈNE CHRISTIAN DUCHANGE

INTERPRÈTE HUGUES DE LA SALLE

MAGICIEN, INTERVENANT SUR LA CRÉATION PIERRE MOUSSEY

COSTUMES NATHALIE MARTELLA

PRODUCTION LA MINOTERIE

SOUTIENS ET ACCUEIL EN RÉSIDENCE CÔTÉ COUR, SCÈNE CONVENTIONNÉE ART, ENFANCE, JEUNESSE, THÉÂTRE DU CHAMP EXQUIS, SCÈNE CONVENTIONNÉE ART, ENFANCE, JEUNESSE, DÉPARTEMENT CÔTE D’OR

Clos des Carmélites LONGVIC Longvic 21600 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

