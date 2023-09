Bal Trad Clos des Capucins, Meylan (38) Bal Trad Clos des Capucins, Meylan (38), 8 mars 2024, . Bal Trad Vendredi 8 mars 2024, 20h00 Clos des Capucins, Meylan (38) Adhésion à l association 5 € – 20h-20h30: initiation aux danses folk avec les musiciens de MeylanFolk – 20h30-23h30: Bal 2 groupes en parallèle: AtTrape Pied (que du Breton mais pas que) et Pied Levé (collectif agglo, du trad avec la patate) source : événement Bal Trad publié sur AgendaTrad Clos des Capucins, Meylan (38) 18, Chemin des Villauds

