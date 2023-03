« Les femmes au Panthéon », causerie historique Clos de l’église Velars-sur-Ouche Velars-sur-Ouche Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Côte-dOr Velars-sur-Ouche . EUR 0 0 L’association L’Histothèque organise une causerie historique ‘Les femmes au Panthéon’ dans le cadre de son thème annuel « L’Histoire au féminin ».

Qui sont-elles ?

Depuis quand y a t il des femmes au Panthéon ?

L’Histothèque poursuit son cycle annuel sur le thème ‘L’Histoire au féminin’ en étudiant le 25 mars ‘Les femmes au Panthéon’.

Qu’est ce que le Panthéon, depuis quand est-il le lieu des plus grands hommages de la Nation ?

Qui est Sophie Berthelot, la première femme admise au Panthéon ?

Marie Curie, Geneviève Antonioz de Gaulle, Germaine Tillon, Simone Veil et Joséphine Baker l’ont rejointe depuis 30 ans.

Aujourd’hui, y a t-il une règle d’admission, une volonté de parité ?

On tentera de répondre à ces questions au cours d'une causerie conviviale ouverte à tous.

