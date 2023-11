CROC’HISTOIRES DE NOEL – ETRICHE Clos de la Roulière Étriché, 20 décembre 2023, Étriché.

Étriché,Maine-et-Loire

Noël approche à grand pas ! Laissez-vous emporter par la magie de Noël à travers de belles histoires..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 17:00:00. .

Clos de la Roulière Salle Harmonia

Étriché 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Christmas is just around the corner! Let yourself be carried away by the magic of Christmas through beautiful stories.

¡Se acerca la Navidad! Déjate llevar por la magia de la Navidad a través de unas bonitas historias.

Weihnachten nähert sich mit großen Schritten! Lassen Sie sich durch schöne Geschichten von der Magie der Weihnacht mitreißen.

Mise à jour le 2023-11-23 par eSPRIT Pays de la Loire