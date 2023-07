Le costume et le statut de la femme dans l’Antiquité romaine Clos de la Lombarde Narbonne, 16 septembre 2023, Narbonne.

Le statut de la femme dans l’Antiquité romaine présenté par les bénévoles de l’association agathoise : « Cohortes Urbanae ».

La présentation des costumes de la femme dans l’Antiquité romaine, ses bijoux et parures, permettra d’évoquer son statut dans la société.

Clos de la Lombarde 48 rue Chanzy, 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie 06 72 28 58 70 http://www.amiscloslombarde.fr Un précieux témoignage de la splendeur passée de Narbo Martius, le clos de la Lombarde dévoile à ses visiteurs un quartier réservé aux notables de l’Antiquité. Ce site archéologique offre la possibilité d’explorer des domus, dont deux ont été entièrement fouillées, ainsi que des thermes, des rues avec leurs systèmes de gestion des eaux, et deux établissements artisanaux. On y trouve également la plus ancienne, et peut-être la première église de la ville. Les fouilles ont permis la découverte d’un mobilier archéologique exceptionnel, comprenant la plus importante collection de fresques de l’époque romaine en France, désormais exposée au musée régional Narbo Via.

Depuis plus de douze ans, l’association « Les Amis du Clos de la Lombarde » entretient, consolide et anime le site archéologique avec des ressources limitées. Grâce à la passion et à l’énergie de ses bénévoles, l’association œuvre pour préserver ce patrimoine unique.

