Concerts dans le cloître Toussaint Cloître Toussaint Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Concerts dans le cloître Toussaint Cloître Toussaint Angers, 16 septembre 2023, Angers. Concerts dans le cloître Toussaint 16 et 17 septembre Cloître Toussaint Venez profiter du cadre exceptionnel du cloître Toussaint et assister aux concerts de rentrée d’Angissimo et Scénéfonia.

Samedi 17h : concert d’Angissimo

Dimanche 11h : concert de Scénéfonia

Dimanche 18h30 : Arsenic Fanfare Cloître Toussaint 37 rue toussaint Angers 49051 Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T18:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00 Angers Patrimoine Détails Catégories d’Évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Cloître Toussaint Adresse 37 rue toussaint Ville Angers Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Cloître Toussaint Angers

Cloître Toussaint Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/