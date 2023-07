Initiation aux arts du cirque Cloître Toussaint Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Initiation aux arts du cirque Cloître Toussaint Angers, 16 septembre 2023, Angers. Initiation aux arts du cirque 16 et 17 septembre Cloître Toussaint Inscription sur place. En lien avec la thématique des journées européennes du patrimoine 2023, initiations aux arts du cirques. Ateliers animés par les artistes de l’école de cirque La Carrière de Saint-Barthélémy d’Anjou.

Ateliers de 30 min. Inscription sur place. Cloître Toussaint 37 rue toussaint Angers 49051 Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

