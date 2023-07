MARCHÉ DES ARTISTES Cloître Senones, 2 juillet 2023, Senones.

Senones,Vosges

Les artistes de la région vous donnent rendez-vous chaque dimanche de l’été au coeur de l’abbaye de Senones, dans le cadre somptueux du cloître afin de vous présenter leurs plus beau chefs-d’oeuvre.. Tout public

Dimanche 2023-07-02 10:00:00 fin : 2023-08-27 12:00:00. 0 EUR.

Cloître Place Dom Calmet

Senones 88210 Vosges Grand Est



Every Sunday throughout the summer, artists from the region meet at the heart of Senones Abbey, in the sumptuous setting of the cloister, to present their finest masterpieces.

Todos los domingos de verano, los artistas de la región se reúnen en el corazón de la abadía de Senones, en el suntuoso marco del claustro, para presentar sus mejores obras maestras.

Die Künstler der Region treffen sich jeden Sonntag im Sommer im Herzen der Abtei von Senones, im prächtigen Rahmen des Kreuzgangs, um Ihnen ihre schönsten Meisterwerke zu präsentieren.

