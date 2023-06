Barzaz Breizh – Spectacle en breton Cloître Sainte-Anne-d’Auray, 9 juin 2023, Sainte-Anne-d'Auray.

Barzaz Breizh – Spectacle en breton 9 et 10 juin Cloître Tarif libre

Barzaz Breizh

Spectacle en breton par les élèves et professeurs du parcours Langue et culture bretonnes et les classes d’instruments traditionnels bretons du collège-lycée Sainte-Anne-Saint-Louis et de l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés de Sainte-Anne-d’Auray.

Son & lumière. A la tombée de la nuit, découvrez un spectacle fait de danse, de chant et de théâtre, le tout en breton sur le célèbre recueil de Théodore Hersart de la Villemarqué, le Barzaz Breiz, chants populaires de la Bretagne. Infatigable collecteur, Théodore Hersart de la Villemarqué était élève au Petit séminaire de Sainte-Anne-d’Auray en 1825.

NB : le spectacle est accessible à tous ; un programme imprimé permet de comprendre l’histoire pour ceux qui ne parlent pas breton !

Ce spectacle clôture la 9e édition du Festival Itinéraires en Morbihan organisé par l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés.

Plus d’informations sur notre site internet : https ://academie-musique-arts-sacres.fr/

Cloître 9, rue de Vannes 56400 Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://academie-musique-arts-sacres.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T21:00:00+02:00 – 2023-06-09T23:00:00+02:00

2023-06-10T21:00:00+02:00 – 2023-06-10T23:00:00+02:00

spectacle breton