Visite flash du Cloître Saint-Trophime Cloître Saint Trophime Arles, 8 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Pour découvrir le cloître et son histoire, suivez le guide et partez pour environ 30 minutes de visite..

2023-07-08 fin : 2023-09-03 . .

Cloître Saint Trophime Place De la Republique

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



To discover the cloister and its history, follow the guide for a 45-minute tour.

Para descubrir el claustro y su historia, siga al guía en una visita de 45 minutos.

Um den Kreuzgang und seine Geschichte zu entdecken, folgen Sie dem Führer und begeben Sie sich auf einen etwa 30-minütigen Rundgang.

