Contes et légendes du Cloître Saint-Trophime
9 décembre 2023 – 6 janvier 2024
cloître Saint-Trophime Arles

Spectacle inclus dans le tarif d'entrée du monument, gratuit -18 ans accompagné d'un adulte, gratuit pour les Arlésiens sur présentation d'un justificatif

Les chapiteaux du cloître évoquent tour à tour des saints illustres, des héros mythologiques ou des monstres redoutables. Les plus mémorables d'entre eux descendront de leur piédestal pour vous raconter leurs aventures.

