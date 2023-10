Le cloître aux clowns cloître Saint-Trophime Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Le cloître aux clowns cloître Saint-Trophime Arles, 29 octobre 2023, Arles. Le cloître aux clowns 29 octobre et 4 novembre cloître Saint-Trophime animation comprise dans le tarif d’entrée, gratuit Arlésiens et – de 18 ans sur présentation d’un justificatif. Nouveauté 2023 : les deux clowns Bombyx et Luna, également guides émérites aux mérites homériques, vont vous faire découvrir le cloître Saint-Trophime comme vous ne l’avez jamais imaginé…

Suivez nos deux éminents spécialistes au gré de leurs commentaires tout aussi éclairés que fantaisistes.

Ce spectacle est proposé par le service du Patrimoine de la ville d'Arles. cloître Saint-Trophime 13200 Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-10-29T15:00:00+01:00 – 2023-10-29T15:45:00+01:00

2023-10-29T15:00:00+01:00 – 2023-10-29T15:45:00+01:00
2023-11-04T15:00:00+01:00 – 2023-11-04T15:45:00+01:00

