Sieste culturelle hors-les-murs Cloître Saint-Salvi Albi, 7 juillet 2023, Albi.

Sieste culturelle hors-les-murs Vendredi 7 juillet, 10h30 Cloître Saint-Salvi Entrée libre

Un vent de liberté

Avec « Partir en livre », le livre sort de ses lieux habituels pour aller à la rencontre de son public et lui transmettre le plaisir de lire. Cette année, un vent de liberté souffle sur les manifestations proposées pour tous les publics, des enfants aux adultes, en famille ou entre amis. Au programme, des extraits sonores sur le thème de la liberté, à écouter dans un jardin et un musée pour un moment de plaisir et de détente, confortablement installés dans des transats.

En cas de mauvais temps, repli sous la galerie du cloître.

Tout public à partir de 12 ans.

Cloître Saint-Salvi Saint-Salvi Albi 81000 Albi 81000 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T10:30:00+02:00 – 2023-07-07T11:30:00+02:00

2023-07-07T10:30:00+02:00 – 2023-07-07T11:30:00+02:00