Kawaii Festival Cloître Récollets & Maison des syndicats Bergerac, 4 novembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Le Kawaii festival est de retour à Bergerac avec un tout nouveau concept et de nouveaux lieux !

Au programme :

– atelier maquillage artistique

– atelier dessin manga

– atelier lettrage japonais

– atelier cuisine

– massage Shiatsu

– atelier Pixel Art….

2023-11-04 fin : 2023-11-04 17:30:00. .

Cloître Récollets & Maison des syndicats Quai Cyrano

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Kawaii festival is back in Bergerac with a brand new concept and new venues!

The program includes

– artistic make-up workshop

– manga drawing workshop

– japanese lettering workshop

– cooking workshop

– shiatsu massage

– pixel Art workshop…

El festival Kawaii regresa a Bergerac con un nuevo concepto y nuevos escenarios

El programa incluye

– taller de maquillaje artístico

– taller de dibujo manga

– taller de letras japonesas

– taller de cocina

– masaje shiatsu

– taller de Pixel Art…

Das Kawaii-Festival ist mit einem völlig neuen Konzept und neuen Veranstaltungsorten nach Bergerac zurückgekehrt!

Auf dem Programm stehen:

– künstlerischer Schminkworkshop

– manga-Zeichenworkshop

– workshop japanische Beschriftung

– kochworkshop

– shiatsu-Massage

– pixel Art Workshop…

