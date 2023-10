Marché de Noël de Carennac Cloître, parc du château et chapelle Carennac, 9 décembre 2023, Carennac.

Carennac,Lot

Plusieurs espaces d’expositions : les deux salles polyvalentes, les deux étages du cloître, la chapelle Notre-Dame, soit une soixantaine d’exposants, avec une grande majorité d’artisanat et de production locale.

Nombreuses animations ; espace restauration dans le parc du château..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 20:00:00. EUR.

Cloître, parc du château et chapelle

Carennac 46110 Lot Occitanie



Several exhibition areas: the two multi-purpose halls, the two floors of the cloister, the Notre-Dame chapel, some sixty exhibitors, with a large majority of crafts and local production.

Numerous events and catering facilities in the château grounds.

Varios espacios de exposición: las dos salas polivalentes, las dos plantas del claustro y la capilla de Notre-Dame, con unos sesenta expositores, en su gran mayoría artesanos y productores locales.

En el recinto del castillo habrá numerosas animaciones y un espacio de restauración.

Mehrere Ausstellungsbereiche: die beiden Mehrzweckhallen, die beiden Etagen des Kreuzgangs, die Kapelle Notre-Dame, d. h. etwa 60 Aussteller, wobei die große Mehrheit aus Kunsthandwerk und lokaler Produktion besteht.

Zahlreiche Animationen; Restaurantbereich im Schlosspark.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Vallée de la Dordogne