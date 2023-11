Danse : Cartes blanches de musique classique et contemporaine Cloître Notre-Dame Chartres, 25 novembre 2023, Chartres.

Chartres,Eure-et-Loir

Plongez dans l’univers captivant de la musique classique et de la danse contemporaine, interprétés par des solistes d’exception, des ensembles de musique de chambre, des chœurs d’enfants à la voix angélique, et des danseurs talentueux repoussant les limites du mouvement artistique..

Samedi 2023-11-25 14:30:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

Cloître Notre-Dame

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Immerse yourself in the captivating world of classical music and contemporary dance, performed by exceptional soloists, chamber music ensembles, angelic-voiced children’s choirs, and talented dancers pushing the boundaries of artistic movement.

Sumérjase en el cautivador mundo de la música clásica y la danza contemporánea, interpretadas por solistas excepcionales, conjuntos de música de cámara, coros infantiles de voces angelicales y bailarines de talento que amplían los límites del movimiento artístico.

Tauchen Sie ein in die fesselnde Welt der klassischen Musik und des zeitgenössischen Tanzes, dargeboten von herausragenden Solisten, Kammermusikensembles, Kinderchören mit engelsgleichen Stimmen und talentierten Tänzern, die die Grenzen der künstlerischen Bewegung überschreiten.

