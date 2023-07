Exposition concours photos Territoires Vendômois Cloître et Salle Capitulaire Vendôme Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Vendôme Exposition concours photos Territoires Vendômois Cloître et Salle Capitulaire Vendôme, 16 septembre 2023, Vendôme. Exposition concours photos Territoires Vendômois 16 et 17 septembre Cloître et Salle Capitulaire Exposition des lauréats du concours photos sur le thème “Le vendômois en fête : arrêts sur images ” organisé par Territoires Vendômois et Vendôme Tourisme.

Accès par la cour du Cloître de la Trinité. Cloître et Salle Capitulaire Cloître de la Trinité 41100 Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire La salle capitulaire est située dans l’aile est de la cour du cloître. Cette salle possède des fresques romanes peintes entre la fin du XIe et le début du XIIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Hôtel de Ville de Vendôme Détails Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher, Vendôme Autres Lieu Cloître et Salle Capitulaire Adresse Cloître de la Trinité 41100 Vendôme Ville Vendôme Departement Loir-et-Cher Lieu Ville Cloître et Salle Capitulaire Vendôme

Cloître et Salle Capitulaire Vendôme Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vendome/