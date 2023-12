Tsef Zon(e) Cloître des Ursulines Château-Gontier, 4 juin 2024 10:30, Château-Gontier.

Tsef Zon(e) Mardi 4 juin 2024, 12h30 Cloître des Ursulines entrée gratuite

En réinvestissant les codes du traditionnel Fest-Noz, l’énergique duo iodé C’hoari, issu du CNDC d’Angers, aborde la rencontre, l’appréhension de l’autre, puis l’amusement, le partage, la transe. Tourbillonnant et serpentant jovialement, un terrain de jeu s’offre aux interprètes dans ce dialogue dansé. De rondes en spirales, de frappes de pieds en vibrations intenses, la répétition entraînante des pas appelle à lâcher prise collectivement. L’élan porté par les bretonnes Pauline Sonnic et Nolwenn Ferry retranscrit simplement le plaisir d’être ensemble et de se rassembler !

Cloître des Ursulines 4 bis rue Horeau 53200 Château-Gontier sur Mayenne Château-Gontier 53200 Mayenne Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-04T12:30:00+02:00 – 2024-06-04T12:55:00+02:00

Christian Lauté