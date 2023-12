Asuka Ito / Pique-nique des marquises Cloître des Ursulines Château-Gontier, 28 mai 2024 10:30, Château-Gontier.

Asuka Ito / Pique-nique des marquises Mardi 28 mai 2024, 12h30 Cloître des Ursulines entrée gratuite

Asuka Ito a étudié le piano à la Schola Cantorum de Paris et est lauréate de plusieurs concours internationaux, notamment le 3e Prix au IXe concours « Albert Roussel ».

On a pu l’entendre en récitals solo mais aussi en tant que soliste avec l’Orchestre de chambre de Cracovie (dir. Roland Barder) et l’Orchestre Léon Barzin (dir. Jean-Jacques Werner).

Professeure de piano diplômée d’État, elle enseigne aux Conservatoires de Vitré et de Château-Gontier.

Pour les Heures suspendues, elle nous présente un programme autour de la figure de la marquise avec, entre autres, des oeuvres de Déodat de Séverac, Frédéric Chopin et Ignaz Friedman.

Cloître des Ursulines 4 bis rue Horeau 53200 Château-Gontier sur Mayenne Château-Gontier 53200 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-carre.org/evenement/asuka-ito/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-28T12:30:00+02:00 – 2024-05-28T13:15:00+02:00

2024-05-28T12:30:00+02:00 – 2024-05-28T13:15:00+02:00

heures suspendues musique