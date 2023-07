CONFÉRENCE – LES FINALITÉS D’UN GÉNÉALOGISTE Cloître des Récollets, salle Capitulaire Metz, 19 septembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Conférence du Dr. Patrick Atlas, membre du CGJ, Les finalités d’un généalogiste (ou pourquoi et comment se lancer dans des recherches familiales d’origine ashkénaze)

En partenariat avec la Ville de Metz, les Archives Municipales, le Cercle de Généalogie juive, JECPJ-France, AEPJ et le Conseil de l’Europe,

Avec le soutien financier de l’Union Européenne, du Ministère de la Culture, de la Région Grand Est, du Département de la Moselle, de la Ville de Metz, de la Ville de Montigny les Metz, du Consistoire israélite de la Moselle, de la Communauté israélite de Metz, des sociétés Benedic, BPALC, Demathieu Bard et KPMG et des associations AEPJ, FJF, FSJU, JECPJ France et B’nai Brith Elie Bloch et Armand Kraemer. Tout public

Mardi 2023-09-19 15:00:00 fin : 2023-09-19 16:00:00. 0 EUR.

Cloître des Récollets, salle Capitulaire rue des Récollets

Metz 57000 Moselle Grand Est



Lecture by Dr. Patrick Atlas, CGJ member, Les finités d?un généalogiste (or why and how to embark on family research of Ashkenazi origin)

In partnership with the City of Metz, the Archives Municipales, the Cercle de Généalogie juive, JECPJ-France, AEPJ and the Council of Europe,

With the financial support of the European Union, the French Ministry of Culture, the Région Grand Est, the Département de la Moselle, the Ville de Metz, the Ville de Montigny les Metz, the Consistoire israélite de la Moselle, the Communauté israélite de Metz, the companies Benedic, BPALC, Demathieu Bard and KPMG and the associations AEPJ, FJF, FSJU, JECPJ France and B’nai Brith Elie Bloch et Armand Kraemer

Conferencia del Dr. Patrick Atlas, miembro del CGJ, Los objetivos de un genealogista (o por qué y cómo embarcarse en una investigación familiar de origen asquenazí)

En colaboración con la Ciudad de Metz, los Archivos Municipales, el Cercle de Généalogie juive, la JECPJ-Francia, la AEPJ y el Consejo de Europa,

Con el apoyo financiero de la Unión Europea, el Ministerio de Cultura, la Región del Gran Este, el Departamento del Mosela, la Ciudad de Metz, la Ciudad de Montigny les Metz, el Consistorio Judío del Mosela, la Comunidad Judía de Metz, las empresas Benedic, BPALC, Demathieu Bard y KPMG y las asociaciones AEPJ, FJF, FSJU, JECPJ Francia y B’nai Brith Elie Bloch y Armand Kraemer

Vortrag von Dr. Patrick Atlas, Mitglied des CGJ, Les finsalités d’un généalogiste (oder warum und wie man sich in die Familienforschung aschkenasischer Herkunft stürzt)

In Partnerschaft mit der Stadt Metz, den Stadtarchiven, dem Cercle de Généalogie juive, JECPJ-Frankreich, AEPJ und dem Europarat,

Mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union, des Kulturministeriums, der Region Grand Est, des Département Moselle, der Stadt Metz, der Stadt Montigny les Metz, des Consistoire israélite de la Moselle, der Communauté israélite de Metz, der Unternehmen Benedic, BPALC, Demathieu Bard und KPMG sowie der Vereine AEPJ, FJF, FSJU, JECPJ France und B’nai Brith Elie Bloch und Armand Kraemer

Mise à jour le 2023-07-19 par AGENCE INSPIRE METZ