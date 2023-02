Découverte des jardins de plantes médicinales et des plantes toxiques du Cloître des Récollets Cloître des Récollets Metz Catégories d’Évènement: Metz

Entrée libre sur les 3 jours – Possibilité de visite guidée le vendredi 2 juin à 15h, sur inscription uniquement.

Cloître des Récollets 1, rue des Récollets, Metz, Moselle, Grand Est

Le jardin des plantes médicinales des Récollets se trouve en plein coeur de la ville, à l’ombre des arcs aigus du cloître franciscain du XIIIe s. La centaine de plantes présentées ont, toutes, des propriétés thérapeutiques traditionnelles reconnues. Le jardin renoue avec sa vocation initiale : la culture de plantes médicinales, dont se servaient les moines pour soigner les malades. La visite commence au jardin des plantes médicinales puis dans le jardin des toxiques, tout à la fois dangereuses et salvatrices. Possibilité de découvrir un droguier de matière médicale, véritable coffre-fort de bocaux, flacons et autres piluliers renfermant diverses parties de plantes sèches et autres substances… Cette déambulation dans les jardins du Cloître des Récollets permet de découvrir ce que nous devons à la nature qui nous entoure. Nature qu’il nous faut impérativement protéger !

