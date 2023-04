Après-midi découverte du commerce équitable – Metz Cloître des Récollets Metz Catégorie d’évènement: Metz

Après-midi découverte du commerce équitable – Metz Cloître des Récollets, 13 mai 2023, Metz. Après-midi découverte du commerce équitable – Metz Samedi 13 mai, 14h00 Cloître des Récollets Entrée libre Samedi 13 mai de 14 h à 18 h

Salle capitulaire

Haut-lieu de l’écologie urbaine -Cloître des Récollets Quoi de mieux que de découvrir le commerce équitable de manière ludique par le jeu et l’animation ? Artisans du Monde et ses partenaires vous proposent un après-midi découverte du commerce équitable.

Au programme, des jeux de plateau, des quizz, des expositions, des dégustations, de la musique avec les Percus’terreux, des animations associatives, un panier garni à gagner pour les 40 ans d’Artisans du Monde Metz. Avec les partenaires d’Artisans du Monde Metz : le CCFD Terre Solidaire, le Centre de documentation d’Artisans du Monde, le Colecosol. Cloître des Récollets 1 rue des Récollets, Metz Metz 57014 Bellecroix Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00 commerce equitable commerce équitable Marie-Luz Philippe Colecosol

