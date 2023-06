Les Estivales : concert de Dream on the moon Cloître des Récollets Bergerac, 2 août 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Dans le cadre des Estivales 2023, venez profiter du concert, aux sons pop et envoûtants, de Dream on the Moon, au Cloître des Récollets, à 21h.

Ce concert est gratuit..

2023-08-02 à ; fin : 2023-08-02 . .

Cloître des Récollets Place du docteur Cayla

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As part of Estivales 2023, come and enjoy the bewitching pop sounds of Dream on the Moon, at the Cloître des Récollets, 9pm.

This concert is free of charge.

Como parte del festival Estivales 2023, venga a disfrutar de los hechizantes sonidos pop de Dream on the Moon, en el Cloître des Récollets, a las 21:00 horas.

Este concierto es gratuito.

Im Rahmen der Estivales 2023 können Sie um 21 Uhr im Cloître des Récollets das Konzert von Dream on the Moon mit seinen betörenden Popklängen genießen.

Das Konzert ist kostenlos.

