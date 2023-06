Les Estivales : concert de Rix and Wonderland Cloître des Récollets Bergerac, 19 juillet 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Dans le cadre des Estivales 2023, le groupe swing et jazz bordelais » Rix & Wonderland » se produit au Cloître des Récollets, à 21h.

Ce concert est gratuit..

2023-07-19 à ; fin : 2023-07-19 . .

Cloître des Récollets Place du docteur Cayla

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Estivales 2023, the Bordeaux swing and jazz group « Rix & Wonderland » will perform at the Cloître des Récollets, at 9 pm.

The concert is free of charge.

En el marco de Estivales 2023, el grupo bordelés de swing y jazz Rix & Wonderland actuará en el Cloître des Récollets a las 21:00 horas.

El concierto es gratuito.

Im Rahmen der Estivales 2023 tritt die Swing- und Jazzband » Rix & Wonderland » aus Bordeaux um 21 Uhr im Cloître des Récollets auf.

Das Konzert ist kostenlos.

Mise à jour le 2023-05-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides