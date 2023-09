Concert ensemble vocal croq’notes cloître des dominicains Buis-les-Baronnies, 14 octobre 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

L’ensemble vocal Croq’notes, sous la direction de Pascale Reuillard, nous propose pour notre plus grand plaisir un concert d’un ensemble vocal composé de plus de 35 voix.

2023-10-14 18:00:00 fin : 2023-10-14 . .

cloître des dominicains cour du roi dauphin

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Croq’notes vocal ensemble, under the direction of Pascale Reuillard, offers us the pleasure of a concert by a vocal ensemble made up of more than 35 voices

El conjunto vocal Croq’notes, bajo la dirección de Pascale Reuillard, se complace en presentar un concierto de un conjunto vocal de más de 35 voces

Das Vokalensemble Croq’notes, unter der Leitung von Pascale Reuillard, bietet uns zu unserem größten Vergnügen ein Konzert eines Vokalensembles, das aus mehr als 35 Stimmen besteht

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale