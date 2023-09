Initiation au Qi Gong – Semaine bleue Cloître des Dominicains Buis-les-Baronnies, 7 octobre 2023, Buis-les-Baronnies.

Grâce à Nathalie Estruga, venez découvrir le Qi Gong, discipline technique chinoise pour prévenir les maladies et renforcer le système immunitaire.

Niveau : débutant

Public: Aidants/ Aidés, Séniors et/ou vos proches.

2023-10-07 10:30:00 fin : 2023-10-07 11:30:00. .

Cloître des Dominicains rue de la cour du roi dauphin

Thanks to Nathalie Estruga, come and discover Qi Gong, a Chinese technique for preventing illness and strengthening the immune system.

Level: beginner

Public: Caregivers, Seniors and/or your loved ones

Venga a descubrir el Qi Gong, una técnica china para prevenir enfermedades y reforzar el sistema inmunitario, con Nathalie Estruga.

Nivel: principiante

Destinatarios: cuidadores, personas mayores y/o allegados

Dank Nathalie Estruga lernen Sie Qi Gong kennen, eine chinesische technische Disziplin zur Vorbeugung von Krankheiten und zur Stärkung des Immunsystems.

Niveau: Anfänger

Zielgruppe: Helfer/innen, Senioren/innen und/oder ihre Angehörigen

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale