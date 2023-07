Concert tango et jazz par Vira et Oleksandr Mochvan Cloitre des Dominicains Buis-les-Baronnies, 15 juillet 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Ce samedi 15 Juillet 2023 à partir de 18h30, La résidence de vacance du cloitre des dominicains à Buis les Baronnies a le plaisir d’accueillir Oleksandr Movchan ainsi que sa femme Vira pour une invitation musicale allant du jazz au tango.

2023-07-15 18:30:00 fin : 2023-07-15 19:45:00. .

Cloitre des Dominicains Cour du roi dauphin 26170 buis les baronnies

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This Saturday, July 15, 2023 from 6:30 pm, La résidence de vacance du cloitre des dominicains in Buis les Baronnies is delighted to welcome Oleksandr Movchan and his wife Vira for a musical invitation ranging from jazz to tango

Este sábado 15 de julio de 2023 a partir de las 18h30, La résidence de vacance du cloitre des dominicains en Buis les Baronnies se complace en recibir a Oleksandr Movchan y su esposa Vira para una invitación musical que va del jazz al tango

Am Samstag, den 15. Juli 2023 ab 18:30 Uhr, freut sich die Ferienresidenz des Dominikanerklosters in Buis les Baronnies, Oleksandr Movchan und seine Frau Vira für eine musikalische Einladung von Jazz bis Tango begrüßen zu dürfen

Mise à jour le 2023-07-08 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale