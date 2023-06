La Héronnière Cloître des Cordeliers Valréas, 20 juillet 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Colo, de retour dans ses terres du Nord, se retrouve plongé entre souvenirs douloureux et nouvelles rencontres, entre ferrailles et tartes aux fraises. Il rejoint le monde des petites gens. Mais c’est quoi, les petites gens ?.

2023-07-20 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-20 22:00:00. EUR.

Cloître des Cordeliers Théâtre du Rond Point

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Colo, back in the North of France, finds himself plunged between painful memories and new encounters, between scrap metal and strawberry tarts. He joins the world of the little people. But what are the little people?

De vuelta al Norte, Colo se encuentra atrapado entre recuerdos dolorosos y nuevos encuentros, entre chatarra y tartas de fresa. Se une al mundo de los pequeños. Pero, ¿qué es la gente pequeña?

Colo kehrt in seine Heimat im Norden zurück und findet sich zwischen schmerzhaften Erinnerungen und neuen Begegnungen, zwischen Schrott und Erdbeerkuchen wieder. Er schließt sich der Welt der kleinen Leute an. Aber was sind die kleinen Leute?

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes