La folle allure Cloître des Cordeliers Valréas, 6 juillet 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

La Folle Allure c’est l’élan d’une petite fille devenue femme, vers la vie mobile et libre. Du cirque nomade qui la voit grandir, de l’étroit studio parisien, de l’étreinte maternelle, de l’amour envahissant, il lui faut s’échapper comme d’une cage….

2023-07-06 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-06 22:15:00. EUR.

Cloître des Cordeliers Théâtre du Rond Point

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



La Folle Allure is the story of a little girl who has become a woman, as she embarks on a mobile and free life. From the nomadic circus that saw her grow up, from the narrow Parisian studio, from her mother’s embrace, from invasive love, she had to escape as if from a cage…

La Folle Allure es el impulso de una niña convertida en mujer hacia una vida móvil y libre. Del circo nómada que la vio crecer, del estrecho estudio parisino, del abrazo de su madre, del amor invasor, tuvo que escapar como de una jaula…

La Folle Allure ist der Aufbruch eines kleinen Mädchens, das zur Frau wird, in ein mobiles und freies Leben. Aus dem Wanderzirkus, in dem sie aufwächst, aus dem engen Pariser Studio, aus der mütterlichen Umarmung und der übermächtigen Liebe muss sie wie aus einem Käfig fliehen…

