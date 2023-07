Spectacle : « Lyres & Lettres » Cloître des Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois, 16 septembre 2023, La Rochefoucauld-en-Angoumois.

Spectacle : « Lyres & Lettres » Samedi 16 septembre, 18h30 Cloître des Carmes Gratuit. Entrée libre.

De l’école au banc des facultés, la trace de la poésie française dore le ciel de nos souvenirs comme une comète figée. Hugo, Molière, Baudelaire, Rimbaud, La Fontaine, notre mémoire est pleine de ces accents de « sublime », auxquels nous ne pensons plus, mais qui pourtant ont fixé en chacun un cristal d’éternité. Marc Boutet de Monvel, qui a choisi les textes, a ajouté aux poètes classiques quelques chansons du XXe siècle qui portent elles aussi le sacré à travers les doutes métaphysiques qui nous habitent. Mais également le chant des actes héroïques des Résistants, qui demeurent encore aujourd’hui les équivalents des personnages homériques ou dantesques. Tel est ce choix de textes que nous nous proposons de donner par la parole, le chant et les musiques baroques, classiques ou improvisées.

Nous avons créé, au printemps, cette lecture poétique à l’Alpha dans le cadre de l’ Université en Angoumois, organisée par le service « Pays d’Art et d’Histoire de GrandAngoulême » dont le thème était justement « patrimoines et sacralités ».

La « redonner » durant les Journées européennes du patrimoine à La Rochefoucauld, nous permet de suivre une ligne quasi rectiligne.

Artistes

Voix & chant : Brigitte Vastel Texier

Voix : Daniel Crumb

Viole de gambe : Maximin Catineau

Accordéon : Sébastien Rousselot

Cloître des Carmes 39 rue des Halles, 16110 La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 La Rochefoucauld Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 63 07 45 Découvrez le cloître du couvent des Carmes, datant du XIVe siècle, situé en cœur de ville. Il a servi de couvent, d’hôpital militaire, de réserve d’artillerie et de collège jusqu’aux années 1970. Actuellement, le lieu abrite plusieurs associations (arts plastiques, caritatif, culturel) et une salle d’exposition municipale. Parking du « Champ de foire & Place Léon Jarreton » à proximité. Le site n’est que partiellement accessible aux personnes en situation de handicap.

Dates et horaires de début et de fin :

2023-09-16T18:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

