Cher Concert de la chorale Voix-ci voix-là Cloître des Augustins-Noirs Aubigny-sur-Nère, 16 septembre 2023, Aubigny-sur-Nère. Concert de la chorale Voix-ci voix-là Samedi 16 septembre, 16h00 Cloître des Augustins-Noirs La chorale Voix-ci voix-là d’Argent-sur-Sauldre propose un concert au cœur du Cloître des Augustins Noirs. Cloître des Augustins-Noirs 23 rue Sainte-Anne 18700 Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère 18700 Champ aux Agneaux Cher Centre-Val de Loire 02 48 81 50 06 http://www.aubigny.net Ce monastère fut fondé au XVIe siècle par les Ermites réguliers de saint Augustin qui l’occupèrent jusqu’à la Révolution. La construction fut achevée au XVIIe siècle. Formé d’arcades en plein-cintre, le cloître est une curiosité d’architecture solognote avec son ensemble de pierres et de briques. Vendu en 1792, il passe entre plusieurs mains jusqu’à celle de Claude Cloué, aubergiste à Bourges. Ce dernier le cède à la ville d’Aubigny en 1818. Cet ensemble de bâtiments, qui abrita pendant de longues années l’hospice, accueille désormais des associations. parking, entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

