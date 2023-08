À la découverte de ce cloître Cloître de Tulle Tulle Catégories d’Évènement: Corrèze

Tulle À la découverte de ce cloître Cloître de Tulle Tulle, 15 septembre 2023, Tulle. À la découverte de ce cloître 15 – 17 septembre Cloître de Tulle Gratuit. Entrée libre. Profitez d’une visite libre du cloître de Tulle, explorez ses galeries et découvrez sa remarquable salle capitulaire.

Au sein de la salle du cloître, vous pourrez admirer les œuvres de Laurence Chouzenoux, présentées par l’Association de la Commune Libre du Trech. Cloître de Tulle Place Monseigneur Berteaud, 19000 Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 26 91 05. Construit au début du XIIIe siècle et classé au titre des Monuments historiques, il est le seul cloître subsistant en Bas-Limousin. Remarquable par la pureté de ses arcades gothiques, il abrite une magnifique salle capitulaire ornée de peintures murales datant du XVe siècle. Le cloître de Tulle n’est pas – ou peu accessible aux personnes à mobilité réduite (présence d’escalier). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

