OuVERTures / TM+ / Folies Cloître de l’Hôpital Max Fourestier à Nanterre Nanterre, 12 juillet 2023, Nanterre.

OuVERTures / TM+ / Folies Mercredi 12 juillet, 16h00 Cloître de l’Hôpital Max Fourestier à Nanterre Entrée libre

Ce programme pour flûte et violoncelle propose un voyage entre des pièces très connues de l’ère baroque – notamment le Concerto pour piccolo de Vivaldi et la Sicilienne de la Sonate en Mib majeur de Jean-Sébastien Bach – et des pièces d’aujourd’hui comme Appendice de Jean-Marc Singier, véritable conversation, voire dispute entre les deux instruments. Egalement « Mirrors » de Kaija Saariaho qui joue sur les textures et le timbres des instruments et l’éminemment populaire « Assobio à Jato du Brésilien Villa Lobos, pièce chaloupée à souhait. Le tout est entremêlé, tel un fil rouge, des très célèbres Folies d’Espagne de Marin Marais qui viennent ponctuer tout le programme et tisser une toile qui va capter différentes folies musicales : la danse, la synergie, la mélancolie, l’introspection, le jeu.

Cloître de l’Hôpital Max Fourestier à Nanterre 403 avenue de la République 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier de la République Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T16:00:00+02:00 – 2023-07-12T16:45:00+02:00

©padli-pradana