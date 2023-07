Le chant des vaches Cloître de Lavaudieu Lavaudieu, 22 juillet 2023, Lavaudieu.

Lavaudieu,Haute-Loire

1ère édition du Festival Contes de Traverse , des histoires en français, en occitan, dans les deux langues qui feront fleurir votre imaginaire..

2023-07-22 21:00:00 fin : 2023-07-22 22:00:00. EUR.

Cloître de Lavaudieu Le bourg

Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



1st edition of the Contes de Traverse Festival, stories in French, Occitan or both languages to spark your imagination.

1ª edición del Festival Contes de Traverse, con cuentos en francés, occitano y ambas lenguas para despertar su imaginación.

1. Ausgabe des Festivals Contes de Traverse , Geschichten auf Französisch, Okzitanisch, in beiden Sprachen, die Ihre Fantasie zum Blühen bringen werden.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne