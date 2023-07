Dîner champêtre gastronomique Cloître de l’Abbaye Saint Sauveur Charroux, 16 juillet 2023, Charroux.

Charroux,Vienne

Diète Méditerranéenne – Patrimoine Immatériel de l’UNESCO

Orchestré par le Chef Thibaud Piroux, finaliste du Combat des Régions sur M6. « Cuisinier – cueilleur » il fait rimer circuits courts, saisonnalité et tradition.

Sur réservation – Capacité 50 couverts – Accueil des convives à 19h

32€ par personne (Apéritif – Entrée – Plat – Dessert – Vin non compris)..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . .

Cloître de l’Abbaye Saint Sauveur

Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mediterranean Diet – UNESCO World Heritage Site

Orchestrated by Chef Thibaud Piroux, finalist in the Combat des Régions on M6. a « cook and gatherer », he combines short circuits, seasonality and tradition.

By reservation – Capacity 50 covers – Guests welcome at 7pm

32? per person (Aperitif – Starter – Main course – Dessert – Wine not included).

Dieta mediterránea – Patrimonio inmaterial de la UNESCO

Orquestada por el Chef Thibaud Piroux, finalista del Combat des Régions en M6. cocinero y recolector », combina circuitos cortos, estacionalidad y tradición.

Con reserva – Capacidad 50 cubiertos – Invitados bienvenidos a las 19h

32? por persona (Aperitivo – Entrante – Plato principal – Postre – Vino no incluido).

Mediterrane Diät – Immaterielles Kulturerbe der UNESCO

Orchestriert von Chefkoch Thibaud Piroux, Finalist im « Kampf der Regionen » auf M6. er ist ein « Koch und Sammler », der sich auf kurze Wege, Saisonalität und Traditionen reimt.

Auf Reservierung – Kapazität 50 Gedecke – Empfang der Gäste um 19 Uhr

32? pro Person (Aperitif – Vorspeise – Hauptgericht – Dessert – Wein nicht inbegriffen).

