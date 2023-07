Atelier « Voûte » avec le GRAT Cloître de l’abbaye Saint-Philibert Tournus, 17 septembre 2023, Tournus.

Atelier « Voûte » avec le GRAT Dimanche 17 septembre, 09h00 Cloître de l’abbaye Saint-Philibert Entrée libre

Parmi toutes les solutions retenues par l’homme pour couvrir ses constructions, deux semblent défier les lois de la gravité : les voûtes encorbellées et les voûtes clavées.

En Tournugeois, on retrouve les premières mises en œuvre dans les cadoles, abris en pierre sèche édifiés par les vignerons.

Quant aux secondes, elles font l’originalité des nombreuses églises romanes que compte la région.

Venez tester ces méthodes de construction avec des maquettes de voûtes et les bénévoles du GRAT (Groupement de Recherches Archéologiques du Tournugeois).

Cloître de l’abbaye Saint-Philibert Place de l’Abbaye, 71700 Tournus Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.tournus.fr/ [{« link »: « https://saast.fr/le-grat-section-archeologie/ »}] Cloître de l’abbaye de Tournus, dont il ne reste de l’époque romane que l’aile Nord, adossée à l’église abbatiale Saint-Philibert. L’aile est, adossée à la salle capitulaire, a été partiellement reconstruite. Les ailes sud et ouest qui longeaient le réfectoire et les dortoirs ont disparu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

