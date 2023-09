Cet évènement est passé Animation Jeune public : « La Quête des Siècles oubliés » Cloître de l’abbaye de Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l’École Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Saint-Maixent-l'École Animation Jeune public : « La Quête des Siècles oubliés » Cloître de l’abbaye de Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l’École, 17 septembre 2023, Saint-Maixent-l'École. Animation Jeune public : « La Quête des Siècles oubliés » Dimanche 17 septembre, 14h30 Cloître de l’abbaye de Saint-Maixent-l’École Gratuit. Entrée libre. À partir de 8 ans. profitez de ce jeu de piste gratuit à Saint-Maixent-l’Ecole

du 9 au 16 septembre dans certains commerces de la ville ! La grande finale se déroulera le 17 septembre à l’église Saint-Léger de 14h à 17h30.

Le tremblement de terre de Juin 2023, responsable de tant de dégâts matériels, n’a pas eu que des conséquences fâcheuses pour le patrimoine. Les archéologues venus vérifier l’intégrité de la crypte Saint-Léger ont eu la surprise de constater que le tremblement avait fait émerger du sol de mystérieux vestiges en forme d’ars. Chacun est doté d’un parchemin couvert d’étranges inscriptions. Selon les premières estimations, ces arcs enfouies semblent avoir été réalisées par un groupe de personnes afin de garder en mémoire des événements de l’histoire locale. Mais quels événements ? Et que signifient ces mystérieuses inscriptions ? Des dates peut-être ? Malheureusement, les archéologues n’ont pas le temps de mener cette enquête. C’est là que vous pouvez nous apporter votre aide ! Nous avons déposé les arches dans des commerces de la ville afin que vous puissiez les voir et élucidiez les énigmes inscrites. Du 9 au 16 septembre, menez l’enquête arc par arc. En chemin, n’hésitez pas à vous plonger dans le passé de notre belle ville. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 17 Septembre de 14h à 17h30 sur le site de l’église Saint-Léger pour mettre en commun le résultat de vos recherches et faire toute la lumière possible sur cette affaire. PARCOURS DES ARCS A ÉNIGMES : LE TALMEUNIER : 40 avenue de Blossac. LYSIUS RESTAURANT : 8 avenue Gambetta OFFICE DE TOURISME : Ante 1 rue Denfert-Rochereau. SUSHI DADDY : 7 rue de la Marne. OPTIQUE DELAVAULT : 29 rue Chalon. GOURMET & COFFEE : 46 rue Chalon. PHARMACIE DE LA PORTE CHALON : 64 avenue Gambetta. TWO INK PROJECTS : 7 rue Georges Clémenceau. TABAC PRESSE BAR DU CENTRE : 2 rue Ernest Pérochon. VINS ET PLAISIRS : 11 bis avenue du président Wilson. Activité réalisée en partenariat avec l’artiste Rémy Jouve et Quartiers Libres. Cloître de l’abbaye de Saint-Maixent-l’École Rue Garran de Balzan, 79400 Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine C’est un des plus beaux monuments des Deux-Sèvres : l’abbatiale de Saint-Maixent-l’École. Fondée au XIIe siècle, l’abbaye ouvrira son cloître au public, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Aujourd’hui, le cloître et la salle capitulaire servent à des expositions et évènements culturels. Accès par l’intérieur de l’abbatiale ou par la cour Saragosse. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©Ville de Saint-Maixent-l’Ecole Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Saint-Maixent-l'École Autres Lieu Cloître de l'abbaye de Saint-Maixent-l'École Adresse Rue Garran de Balzan, 79400 Saint-Maixent-l'École Ville Saint-Maixent-l'École Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Cloître de l'abbaye de Saint-Maixent-l'École Saint-Maixent-l'École latitude longitude 46.410832;-0.203991

