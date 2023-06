Ateliers d’enluminures Cloître de l’abbaye de Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l’École, 16 septembre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Ateliers d’enluminures 16 et 17 septembre Cloître de l’abbaye de Saint-Maixent-l’École Gratuit. Sur inscription.

Participez à des ateliers découvertes au sein du cloître abbatiale. Vous réaliserez des enluminures médiévales et apprendrez l’art des décorations, à la main, des manuscrits du Moyen Âge.

Cloître de l’abbaye de Saint-Maixent-l’École Rue Garran de Balzan, 79400 Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « e.jean@saint-maixent-lecole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 80 25 76 29 »}] C’est un des plus beaux monuments des Deux-Sèvres : l’abbatiale de Saint-Maixent-l’École. Fondée au XIIe siècle, l’abbaye ouvrira son cloître au public, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Aujourd’hui le cloître et la salle capitulaire servent à des expositions et évènements culturels. Accès par l’intérieur de l’abbatiale ou par la cour Saragosse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

