Concert du Chœur de chambre des Deux-Sèvres Cloître de l’abbaye de Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l’École, 15 septembre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Concert du Chœur de chambre des Deux-Sèvres Vendredi 15 septembre, 21h00 Cloître de l’abbaye de Saint-Maixent-l’École Gratuit. Entrée libre.

Ce concert de musiques vocales des XXe et XXIe siècles, organisé par Scènes nomades, vous propose un voyage à travers l’espace géographique et partagé avec le public. Grâce à une mise en scène spéciale du chœur, vous serez immergés dans le son et la musique, créant ainsi une expérience unique pour les auditeurs. Laissez-vous porter par l’ambiance intime du cloître, magnifié par les voix de ce merveilleux chœur mixte.

Cloître de l’abbaye de Saint-Maixent-l’École Rue Garran de Balzan, 79400 Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine C’est un des plus beaux monuments des Deux-Sèvres : l’abbatiale de Saint-Maixent-l’École. Fondée au XIIe siècle, l’abbaye ouvrira son cloître au public, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Aujourd’hui, le cloître et la salle capitulaire servent à des expositions et évènements culturels. Accès par l’intérieur de l’abbatiale ou par la cour Saragosse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T21:00:00+02:00 – 2023-09-15T22:30:00+02:00

2023-09-15T21:00:00+02:00 – 2023-09-15T22:30:00+02:00

©Choeur de Chambre des Deux-Sèvres