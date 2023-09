Balade des logis Cloître de l’Abbatiale Saint-Maixent-l’École, 8 octobre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Événement de l’automne « Balade des logis », organisé par le Musée du Poitou Protestant.

Ce rendez-vous permet de découvrir l’histoire de lieux et bâtiments privés ou publics qui acceptent de nous ouvrir les portes. Tous les ans, de nouveaux espaces sont ainsi dévoilés aux visiteurs, qui découvriront l’histoire singulière et parfois méconnue qui entoure ces bâtisses, sans oublier leur forte imprégnation historique protestante sur le territoire.

Cette année « Saint-Maixent l’École protestante » sera à découvrir à l’aide d’une visite à 3 voix, menée par Aude Baranger, Claudine Gautier (animatrices au musée du Poitou Protestant – guides-conférencières) et Benoît Sancé (historien)

Il s’agira d’un parcours d’environ 3km dans la ville, qui permettra de découvrir une douzaine de lieux pour mieux appréhender les problématiques et enjeux de cette période historique.

Inscription obligatoire.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 17:30:00. EUR.

Cloître de l’Abbatiale

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Autumn event « Balade des logis », organized by the Musée du Poitou Protestant.

This event is an opportunity to discover the history of private and public buildings and places that are willing to open their doors to us. Every year, new spaces are unveiled to visitors, who will discover the singular and sometimes little-known history surrounding these buildings, without forgetting their strong Protestant historical influence on the region.

This year, « Saint-Maixent l’École Protestante » will be the subject of a 3-voice tour, led by Aude Baranger, Claudine Gautier (guides at the Musée du Poitou Protestant) and Benoît Sancé (historian)

The tour will cover a distance of around 3km in the town, and will take in a dozen or so sites, providing a better understanding of the issues and challenges of this historic period.

Registration required

Evento de otoño « Balade des logis », organizado por el Musée du Poitou Protestant.

Este evento es una oportunidad para descubrir la historia de edificios y lugares privados o públicos que están dispuestos a abrirnos sus puertas. Cada año se desvelan nuevos espacios a los visitantes, que descubrirán la historia única y a veces poco conocida que rodea a estos edificios, sin olvidar su fuerte influencia histórica protestante en la región.

Este año, « Saint-Maixent l’École Protestante » (Saint-Maixent la Escuela Protestante) será objeto de una visita a tres voces, dirigida por Aude Baranger y Claudine Gautier (guías del Museo del Poitou Protestante) y Benoît Sancé (historiador)

La visita recorrerá unos 3 km de la ciudad, visitará una decena de lugares y permitirá comprender mejor los retos y desafíos de este periodo histórico.

Inscripción obligatoria

Herbstveranstaltung « Balade des logis », organisiert vom Musée du Poitou Protestant.

Diese Veranstaltung ermöglicht es, die Geschichte privater oder öffentlicher Orte und Gebäude zu entdecken, die bereit sind, ihre Türen zu öffnen. Jedes Jahr werden so neue Räume für die Besucher geöffnet, die die einzigartige und manchmal unbekannte Geschichte dieser Gebäude entdecken, ohne dabei die starke protestantische historische Prägung der Region zu vergessen.

In diesem Jahr wird « Saint-Maixent l’École protestante » in einer Führung mit drei Stimmen von Aude Baranger, Claudine Gautier (Animateurinnen des Musée du Poitou Protestant – Fremdenführerinnen) und Benoît Sancé (Historiker) erkundet

Es wird sich um einen etwa 3 km langen Rundgang durch die Stadt handeln, bei dem ein Dutzend Orte besucht werden, um die Probleme und Herausforderungen dieser historischen Periode besser zu verstehen.

Anmeldung erforderlich

