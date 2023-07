Exposition « Souvenirs de Touraine » Cloître de la Psalette Tours, 16 septembre 2023, Tours.

Exposition « Souvenirs de Touraine » 16 et 17 septembre Cloître de la Psalette

Souvenirs de Touraine

Les frères Neurdein et la photographie touristique.

Le Mont Saint-Michel, la Tour Eiffel, les châteaux de la Loire. A la simple évocation de ces monuments et hauts lieux du tourisme en France, des images nous viennent à l’esprit. L’aphotographie fut très tôt utilisée pour mettre en images les sites touristiques et des entreprises s’y sont spécialisées dès le dernier tiers du XIXe siècle. Neurdein frères (1863-1918) est l’une de ces entreprises parisiennes qui parcourt le territoire, photographie pour les touristes et diffuse aussi largement ses vues dans le monde de l’édition et des objets illustrés. Les photographes conçoivent ainsi une manière de standardisée de représenter les villes et les monuments, à la recherche du point de vue « idéal ».

La ville de Tours et la Touraine sont intégrées aux circuits planifiés par Etienne et Antoine Neurdein et font l’objet de plusieurs reportages photographiques. De nombreux sites et monuments comme la cathédtale Saint-Gatien ou le cloître de la Psalette deviennent des sujets d’abord proposés en photographie puis en carte postale.

Le cloître de la Psalette, situé sur le côté de la cathédrale de Tours, est composé de trois galeries dont l'architecture est en partie flamboyante et en partie Renaissance. Un escalier en vis remarquable, qui n'est pas sans rappeler celui de l'aile François Ier du château de Blois, conduit au scriptorium et à la librairie du chapitre. Au XIXe siècle, Balzac y campa l'un de ses personnages de La comédie humaine, le curé de Tours.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Neurdein Frères, Archives départementales d’Indre-et-Loire