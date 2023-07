Visite libre Cloître de la Psalette Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours Visite libre Cloître de la Psalette Tours, 16 septembre 2023, Tours. Visite libre 16 et 17 septembre Cloître de la Psalette Délivrance obligatoire d’un ticket Visite libre du cloître de la Psalette. Cloître de la Psalette Cathédrale de Tours, 37000 Tours Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 47 05 19 http://www.la-psalette.monuments-nationaux.fr Le cloître de la Psalette, situé sur le côté de la cathédrale de Tours, est composé de trois galeries dont l’architecture est en partie flamboyante et en partie Renaissance. Un escalier en vis remarquable, qui n’est pas sans rappeler celui de l’aile François Ier du château de Blois, conduit au scriptorium et à la librairie du chapitre. Au XIXe siècle, Balzac y campa l’un de ses personnages de La comédie humaine, le curé de Tours. Accès par le bas-côté nord de la cathédrale Saint-Gatien Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

(c) CMN / Philippe Berthé

