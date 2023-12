Après-midi « jeux surdimentionnés » Cloître de la mairie Saint-Sever Catégories d’Évènement: Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 14:00:00

fin : 2023-12-23 18:00:00 Après-midi jeux surdimensionnés en bois sur le marché de Noël dans le cloître de la Mairie

Tout public dès 3 ans..

Cloître de la mairie

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine

