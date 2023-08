Activité en famille « Découverte sensible du cloître » Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’Évènement: CHALON SUR SAONE

Saône-et-Loire Activité en famille « Découverte sensible du cloître » Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône, 16 septembre 2023, Chalon-sur-Saône. Activité en famille « Découverte sensible du cloître » Samedi 16 septembre, 14h30 Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à une activité réservée aux enfants de 6 à 18 ans et à leurs parents pour découvrir autrement le cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône (durée : 10 à 30 minutes).

Par le jeu de l’observation, vous serez acteur de cette plongée dans les images du Moyen Âge.

Êtes-vous prêts à vous retrouver nez-à-nez avec d’étonnantes figures ? Accompagné d’un guide, vous chercherez ces personnages sympathiques ou grimaçants et ces animaux qui nous sont si familiers.

Inspirés par la richesse des sculptures conservées dans ce lieu, vous pourrez réaliser vos propres images.

Rendez-vous dans le cloître de la cathédrale Saint-Vincent, place du Cloître. Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône Place du Cloître, Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Le cloître des chanoines de la cathédrale Saint-Vincent est le seul cloître attenant à une cathédrale conservé de Bourgogne-Franche-Comté. Ses murs périphériques ont pu être datés des environs de l’an mil, ce qui le rend encore plus exceptionnnel. Trois ailes avec baies à arcatures trilobées datent du XIVe siècle et ont été voutées d’ogives au XVe siècle. L’aile nord est une restitution contemporaine d’une galerie disparue au XIXe siècle. Dans l’esprit des chapiteaux médiévaux et du XIXe siècle existants, elle est ornée de sculptures sur chapiteaux en pierre de Saint-Marc (calcaire de Bourgogne) réalisés par la sculptrice Laetitia de Bazelaire évoquant les animaux, les vertus, ou encore les cinq sens. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

